Новости часа: в Херсоне задержали агента СБУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Херсоне задержали агента СБУ. Он передавал данные о дислокации российских войск, сообщили в ФСБ.

Ветер до 17 метров в секунду в Москве задержится до 4 октября. МЧС выпустило экстренное предупреждение.

89 субъектов стало в РФ после ратификации договоров с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.