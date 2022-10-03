Дерево упало на три машины на 1-й Радиаторской улице. Видео прислали очевидцы. Они сообщили, что движение на месте ЧП заблокировано.

В Москве предупредили об опасных порывах ветра. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.