ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области

Украинские военные обстреляли село Головчино в Белгородской области. В результате ЧП погибла женщина.

По предварительным данным, атака велась из минометов. Несколько зданий получили серьезные повреждения. В настоящее время на месте ЧП находятся все оперативные службы.

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