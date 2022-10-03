Мужчина устроил дебош в самолете Южно-Сахалинск – Новосибирск. 30-летний житель Кемеровской области употреблял нецензурную лексику в сторону бортпроводников.

При этом словесные попытки успокоить хулигана не помогли. Стюардам пришлось скрутить мужчину и привязать его к креслу клейкой лентой до приезда полиции.

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