Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях в мире

Число погибших на стадионе в Индонезии выросло до 125 человек. Более 320 – получили травмы, пишет агентство Reuters со ссылкой на главу местного агентства здравоохранения.

Трагедия случилась после финального свистка арбитра. Болельщики прорвались на поле, начались потасовки и давка.

В Калифорнии родителей, которые выступают против смены пола сына или дочери, теперь могут лишить прав. Такой закон вступает в силу в штате. Он разрешает не учитывать мнение родителей при манипуляциях с гендером. А врачей обязывает не раскрывать детали "лечения" даже самым близким.

Жители Бразилии не смогли определиться с президентом. Ни один кандидат на выборах так и не набрал больше половины голосов. У бразильского экс-лидера Лулу да Силва – почти 48%, у действующего президента Жаира Болсонару – около 44% голосов. Теперь они поборются за место главы государства во втором туре. Голосование намечено на 30 октября.

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