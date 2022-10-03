Кафе загорелось в подмосковных Химках

Кафе загорелось в Подмосковье. ЧП произошло в сквере, который называют Химкинский Арбат.

Уточняется, что там полыхало около 400 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать к утру. О его причинах пока не сообщается.

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