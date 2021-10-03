После крушения вертолета и гибели 3 человек возбудили уголовное дело.

Вертолет Робинсон R-44 вылетел из аэродрома Мячково в Раменском районе и упал в лесополосе. По предварительным данным, судно принадлежит аэроклубу "Кондор-М". В МЧС подтвердили, что все, кто находился на борту – это двое мужчин и женщина – погибли.

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