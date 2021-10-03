Подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом задержали после преследования

Предполагаемый убийца студенток в Оренбургской области задержан при попытке угона машины. Взяли его в городе Орск, что в 15 километрах от Гая, где погибли девушки.

Сдаваться Александр Лазарев не собирался. Он бросил машину и пытался скрыться на территории детского сада. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Лазарев уже отсидел 9 лет за другое убийство и освободился всего 3 месяца назад. А о зверском убийстве студенток стало известно 30 сентября. Самой старшей из них было 19 лет.

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