По факту крушения вертолета в подмосковном Лыткарине возбудили уголовное дело

Следственными органами Западного межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения вертолета в подмосковном Лыткарино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. в настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

Вертолет Робинсон R-44 вылетел из аэродрома Мячково в Раменском районе и упал в лесополосе. По предварительным данным, судно принадлежит аэроклубу "Кондор-М". В МЧС подтвердили, что все, кто находился на борту – это двое мужчин и женщина – погибли.

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