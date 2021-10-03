Отказ техники и ошибка пилота являются основными версиями крушения вертолета в Лыткарине

Возвращаемся к крушению вертолета в Лыткарине. Отказ техники и ошибка пилота являются основными версиями ЧП. Об этом пишет ТАСС.

В МЧС уже подтвердили гибель трех человек – двоих мужчин и женщины. Это все, кто был на борту.

Вертолет Робинсон R-44 упал в лесополосе в населенном пункте Детский городок ЗИЛ. По предварительным данным, судно, которое принадлежит аэроклубу "Кондор-М", выполняло учебно-тренировочный полет. На месте работают спасатели.

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