В Подмосковье разбился вертолет "Робинсон". По данным МЧС, есть пострадавшие. Вертолет упал на Тураевское шоссе в городе Лыткарино.

На борту находились три человека. Отмечается, что после падения воздушного судна возгорания не последовало. К работе привлечены четыре единицы техники и 12 человек. По данным ТАСС, вертолет выполнял учебно-тренировочный полет, судно, по предварительным данным, принадлежит аэроклубу "Кондор-М".

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