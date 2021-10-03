В приютах Подмосковья умерли десятки собак

Собаки отравились в подмосковном приюте. Трагедия произошла в Чехове. 16 питомцев из центра "Лохматая душа" умерли, еще 160 псов парализовало.

Животным стало плохо якобы после того, как вечером их покормили. Владельцы предполагают, что корм был отравлен. Также есть информация, что собаки пострадали и в других приютах области. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.