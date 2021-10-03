Болеее 10 человек пострадали в ДТП в Хабаровском крае

Больше 10 человек обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Аварией уже занялись в Следственном комитете. О том, как идет расследование поручил докладывать глава ведомства Александр Бастрыкин.

Авария произошла на 19-м километре автодороги Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и перевернулась. В салоне около 40 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.