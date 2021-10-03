Новости России: ДТП с автобусом в Хабаровске и завершение бархатного сезона на курортах

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до девяти. Среди них есть и пятилетний ребенок. Все пассажиры сейчас в больнице.

Тем временем прокуратура проводит проверку. И даст оценку состоянию дорожного полотна, будут уточнять также сколько часов в день работает водитель.

Бархатный сезон в Крыму и Краснодарском крае завершился, рассказывают синоптики. В курортные города постучались холодные воздушные массы, а море остыло до 16-21 градусов.

Об этом и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.