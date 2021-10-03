На Каширском шоссе произошло ДТП с участием шести машин

На Каширском шоссе столкнулись сразу 6 машин. Авария произошла на пересечении с улицей Кошкина.

По словам очевидцев, виновница ДТП – девушка на каршеринговом автомобиле, которая пролетела на красный сигнал светофора на огромной скорости.

Бетономешалка провалилась под землю во дворе жилого дома на Звенигородском шоссе. Об этом и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.