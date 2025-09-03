Новости регионов: автомобильный мост рухнул в Амурской области

Автомобильный мост через реку рухнул в Амурской области. Причиной стал слишком тяжелый самосвал, который перевозил груз больше положенной нормы. Движение к селу теперь отрезано, других путей объезда нет. На месте работают специалисты. Пока неизвестно, когда дорогу восстановят.

ДТП произошло на трассе М-4 под Ростовом. Водитель автобуса не соблюдал дистанцию и врезался в легковой автомобиль. После этого столкнулись еще 5 машин. Удар оказался таким сильным, что одна из них оказалась на крыше едущего впереди автомобиля.

