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Новости

03 сентября, 16:30

Происшествия

Новости регионов: шесть вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкалье

Новости регионов: шесть вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкалье

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Новости регионов: машина ДПС попала в аварию в Великом Новгороде

Шесть вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкалье. По данным местной прокуратуры, авария произошла на станции Шахтерская. Никто не пострадал. Сейчас на месте идут восстановительные работы. Правоохранители выясняют причины и подробности аварии. Прокуратура организовала проверку.

В Нефтекамске школьница вышла из автобуса прямо на ходу. 17-летняя девушка спешила на учебу, но пропустила свою остановку. Ехать до следующей она не захотела, нажала кнопку аварийного открытия дверей и вышла. 11-классницу госпитализировали в нейрохирургическое отделение с тяжкими повреждениями. По словам водителя автобуса, никто из пассажиров ничего не сказал о произошедшем.

Машина ДПС попала в аварию в Великом Новгороде. Она столкнулась с черной Toyota на перекрестке. Сотрудники ехали на место аварии с включенными мигалками и сиреной, когда в их машину на скорости влетел пикап. В результате повреждены оба автомобиля. Двое сотрудников ДПС пострадали, их отвезли в больницу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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