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03 сентября, 12:45

Происшествия

Полиция задержала мужчину, который украл забытую на электросамокате сумку в центре Москвы

Полиция задержала мужчину, который украл забытую на электросамокате сумку в центре Москвы

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Полиция задержала мужчину, который украл сумку, забытую на электросамокате в центре Москвы. Вычислить преступника удалось с помощью системы видеонаблюдения. Произошло происшествие на Гоголевском бульваре. 29-летний мужчина увидел забытую сумку, осмотрелся и забрал чужую вещь.

Внутри было более 50 тысяч рублей, а вместе со стоимостью самого аксессуара ущерб составил 70 тысяч. К моменту задержания преступник успел потратить деньги. Уголовное дело завели по статье о краже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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