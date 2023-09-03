Лихача на моноколесе заметили на ТТК

Лихача на моноколесе заметили на Третьем Транспортном кольце. По словам очевидцев, мужчина разогнался как минимум до 70 километров в час.

Сергей Собянин рассказал, что более 14 тысяч москвичей уже переехали в новые квартиры по программе реновации на востоке столицы. Всего в программу включены 1 062 дома в восточном округе. В них живут больше 209 тысяч человек. 29 новых домов там уже ввели в эксплуатацию.

Для подготовки в запуску МЦД-4 меняется расписание электричек на Калужском и Нижегородском направлениях. С 4 сентября некоторые поезда будут ходить по укороченным маршрутам, а некоторые – отменят.