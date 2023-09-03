Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 20:45

Происшествия

Лихача на моноколесе заметили на ТТК

Лихача на моноколесе заметили на ТТК

Молодоженов эвакуировали c горящей яхты в Подмосковье

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечают в РФ 3 сентября

Акции памяти жертв терактов проходят 3 сентября в Москве

Возгорание произошло на территории нефтебазы "Ручьи" в Санкт-Петербурге

Десятки тысяч участников фестиваля Burning Man в Неваде застряли в пустыне из-за ливня

Авария произошла на МКАД в районе Новоухтомского шоссе

Движение восстановили на месте ДТП возле Лосиного острова

Новости мира: губернатор Флориды отказался от встречи с Байденом после урагана в штате

Спасатели эвакуировали людей с АЗС на юго-западе Москвы, где произошла утечка газа

Лихача на моноколесе заметили на Третьем Транспортном кольце. По словам очевидцев, мужчина разогнался как минимум до 70 километров в час.

Сергей Собянин рассказал, что более 14 тысяч москвичей уже переехали в новые квартиры по программе реновации на востоке столицы. Всего в программу включены 1 062 дома в восточном округе. В них живут больше 209 тысяч человек. 29 новых домов там уже ввели в эксплуатацию.

Для подготовки в запуску МЦД-4 меняется расписание электричек на Калужском и Нижегородском направлениях. С 4 сентября некоторые поезда будут ходить по укороченным маршрутам, а некоторые – отменят.

Читайте также
происшествиягородтранспортвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика