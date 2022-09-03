На Профсоюзной улице таксист сбил курьера на моноколесе. На кадрах видно, что желтая легковушка на огромной скорости пересекает перекресток на красный свет. От такого удара мужчина умер на месте.

Неадекватный водитель такси пытался устроить разборку на дороге. Он несколько раз нарушил правила и создал аварийную обстановку. Все началось в районе поворота с бульвара Энтузиастов на Рогожский вал. Таксист пытался вклиниться без очереди.

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