На Профсоюзной улице таксист сбил человека на моноколесе. На кадрах видно, что желтая легковушка на огромной скорости пересекает перекресток на красный свет. От удара мужчина на моноколесе скончался на месте.

Из-за ДТП серьезно ограничено движение. Для проезда свободна одна полоса из двух. Водителей просят выбирать пути объезда.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.