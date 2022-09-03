В США преступник угнал легкомоторный самолет и угрожал протаранить магазин

В США преступник угнал легкомоторный самолет и угрожал врезаться на нем в супермаркет. Пилот несколько часов кружил над городком Тупело в штате Миссисипи. Работники и посетители супермаркета были срочно эвакуированы.

Полиция заявила, что вступила в переговоры с угонщиком и попросила местных жителей покинуть опасный район.

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