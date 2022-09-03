В США угнали самолет и угрожают врезаться на нем в супермаркет. Неизвестный угнал самолет Beechcraft Kingair C90A с местного аэродрома Тупело в Миссисипи и теперь угрожает врезаться на нем в супермаркет Walmart.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.