Неадекватный водитель такси пытался устроить разборку на дороге. При этом он несколько раз нарушил правила и создал аварийную обстановку. Все началось в районе поворота с бульвара Энтузиастов на Рогожский вал. Таксист пытался вклиниться без очереди. Когда его не пропустили, стал мстить. Он вилял перед обидчиком, пытался подрезать, затем пересек сплошную и поехал в обратную сторону.

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