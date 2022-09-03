Участники свадебного кортежа перекрыли перекресток и устроили на нем танцы. Все произошло на Алтуфьевском шоссе. На кадрах видно, как перед светофором выстроились несколько машин, украшенных шарами. Прямо на проезжей части молодые люди устроили танцы и съемки. Другие автомобилисты такому празднику были не очень рады. Когда загорелся зеленый, веселье еще продолжалось, и они не смогли вовремя проехать.

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