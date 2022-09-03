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В Рязанскую область прибыли пожарные из Красноярского края. Они будут помогать в тушении природных пожаров, которые продолжают полыхать на территории региона. Возгорание здесь не могут ликвидировать уже больше двух недель. Пламя удалось увести от населенных пунктов, но едкий дым продолжает распространяться по территории, вновь появляется запах гари. Села окружили минерализованными полосами, поставили специальную технику.
15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Якутии. ЧП произошло в нескольких километрах от станции. Погибших и пострадавших нет. Повреждены пути на протяжении 300 метров. К месту происшествия отправили два хозяйственных поезда и 38 сотрудников железных дорог.
3,5 тонны мусора вывезли с горы Белухи в Горном Алтае. Именно столько собрали волонтеры и поисковики-спасатели. 20 добровольцоев со всей страны съехались сюда, чтобы расчистить прогулочную тропу, ведущую к берегу Аккемского озера. Акция длилась 10 дней. Самое сложное было отсортировать и вывезти мусор. С этим помогла авиация – вертолету пришлось сделать четыре захода.
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