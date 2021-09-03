С началом учебного года в Москве возросло число ДТП с детьми на самокатах. Один из последних случаев закончился для ребенка черепно-мозговой травмой.

12-летний мальчик выезжал на самокате из-за припаркованной машины, в этот момент на него наехал другой автомобиль. Все произошло не на пешеходном переходе, и водитель не успел сориентироваться.



Есть ли способ решить наболевший вопрос с самокатчиками? Эту тему обсудили с руководителем центра "Пробок.нет" Александром Шумским и врачом-педиатром, мамой двоих детей Анной Левадной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.