В Сочи шторм разрушил опорную стену на набережной

Сильный шторм разрушил подпорную стену в Сочи. Это территория набережной поселка Лоо. На кадрах видно, что огромные волны разбили часть променада.

Под водой оказался не только пляж с шезлонгами и пальмами, но и прогулочная зона. Ущерб будут оценивать, когда стихия отступит.

В пятницу, 3 сентября, шторм оценивается в 3 балла, но, по прогнозам, в ближайшие два дня может усилиться до пяти. Купаться запрещено. На официальных пляжах курорта дежурят 600 спасателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.