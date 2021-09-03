Полиция нашла и задержала водителя, который ездил по тротуару в Дорогомилове

Сразу три протокола составили полицейские на водителя, который накануне ездил по тротуару в Дорогомилове – за движение по пешеходным дорогам и отсутствие страхового полиса. Об этом рассказали в ГИБДД.

Чтобы задержать нарушителя, потребовалось менее суток.

Видео инцидента прислали телезрители в рубрику "Что вообще происходит", а затем им заинтересовались в Госавтоинспекции. В департаменте транспорта также показали весь его маршрут по тротуару.

Мужчина ехал очень медленно и по странной траектории – будто крался, написали телезрители. При этом проезжая часть, абсолютно свободная, была в паре метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.