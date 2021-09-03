Новости России: Краснодарский край затопило из-за проливных дождей

Краснодарский край во власти стихии. Вот уже несколько дней в регионе идут проливные дожди и шквалистый ветер. В Ленинградском и Каневском районах выпал град. Курортный поселок Витязево затопило, а в Сочи смерч на пляже разогнал туристов. Стихия обрушилась и на Апшеронск. 40-тысячный город ушел под воду. Там ввели режим ЧС. Из-за проливных дождей подтоплены дома и дворы. В некоторых зданиях воды по колено.

Полмиллиона дадут за информацию о поджигателях леса в Тольятти. Последнюю неделю в округе небывалое количество возгораний. С 25 августа в Тольятти действует режим ЧС. Тогда потушили 32 гектара. 8 новых очагов появились в 1 сентября. Местные власти считают, что в городе орудует группа лиц, которая намеренно вызывает панику и хаос.

В центре Омска легковушка влетела в автобус с пассажирами. От удара последний перевернулся. Прохожие не растерялись, моментально прибежали на помощь: дружно всей толпой поставили транспортное средство на колеса.

На Дальнем Востоке спустили на воду огромный танкер класса "Афрамакс". Всего в России планируют сделать 12 таких судов. Размеры танкера поражают воображение. Его длина 250 метров, а ширина – 44, он может принять на борт 114 тысяч тонн нефти и способен ходить во льдах. Сейчас танкер отбуксировали к достроечной набережной. Там проверят все системы судна. После этого начнется подготовка к ходовым испытаниям.

450 туристов оказались заложниками "Князя Владимира". Лайнер должен был отправиться в круиз по Черному морю в Крым, но из Сочи его так и не выпустили. У корабля закончился срок действия санитарного свидетельства. Хозяева компании об этом знали, но тем не менее продали билеты на судно, стоимость которых варьировалась от 40 до 200 тысяч рублей. В итоге туристам вместо плавания предложили погулять по Сочи и Олимпийскому парку.

В заповеднике на Камчатке сняли медведя-рыболова. На кадрах хищник охотится на косяк рыб. Как не гонялся за добычей мишка, рыбы моментально уплывали. В какой-то момент мишка разбежался, и не оставив рыбешкам ни единого шанса, плюхнулся прямиком на добычу.