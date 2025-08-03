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03 августа, 08:30

Происшествия

Новости регионов: на Камчатке началось извержение вулкана Крашенинников

Новости регионов: на Камчатке началось извержение вулкана Крашенинников

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В Камчатском крае началось извержение вулкана Крашенинников, который не проявлял активности почти пятьсот лет. Вулкан выбросил пепел на высоту до шести километров, облако движется на 75 километров в сторону Тихого океана. На пути шлейфа нет населенных пунктов, но часть Кроноцкого заповедника оказалась покрыта пеплом.

В Еврейской автономной области проводится проверка после аварии на железной дороге в Смидовичском районе. На станции Ин с рельсов сошли пять цистерн с топливом, две из них опрокинулись и произошла утечка горючего. По информации ведомства, никто не пострадал. Причины аварии и размер ущерба устанавливаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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