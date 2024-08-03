Новости регионов: день траура объявили в Нижнем Тагиле после обрушения дома

В Нижнем Тагиле сегодня день траура в память о жертвах взрыва в жилом доме. Люди несут цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу. Из-за воспламенения газовоздушной смеси обрушились 2 подъезда панельного здания.

Под Волгоградом река окрасилась в розовый цвет. На место ЧП выехали специалисты. Им предстоит установить причины произошедшего. Инспекторы предупредили местных жителей о том, что такая вода может быть опасна.

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