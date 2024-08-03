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Новости

03 августа, 09:30

Происшествия

Новости регионов: день траура объявили в Нижнем Тагиле после обрушения дома

Новости регионов: день траура объявили в Нижнем Тагиле после обрушения дома

"Безопасный город": мужчина обстрелял домашнего кота в Пушкине

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 августа

Новости регионов: водитель грузовика сбежал после столкновения с поездом в Пермском крае

Автомобиль загорелся на проезжей части в районе Мосфильмовской улицы

Число погибших в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 7

Новости мира: два автобуса столкнулись в Азербайджане

Количество погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 6

Людей эвакуировали из нескольких торговых центров Москвы

Новости регионов: 25 квартир разрушено после взрыва в доме в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле сегодня день траура в память о жертвах взрыва в жилом доме. Люди несут цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу. Из-за воспламенения газовоздушной смеси обрушились 2 подъезда панельного здания.

Под Волгоградом река окрасилась в розовый цвет. На место ЧП выехали специалисты. Им предстоит установить причины произошедшего. Инспекторы предупредили местных жителей о том, что такая вода может быть опасна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествияобществорегионывидеоЕвгений Дуко
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