03 августа, 23:15Новости
Массовая автоавария произошла в центре Москвы
Массовая автоавария произошла в центре Москвы. Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на пересечении Марксистской и Абельмановской улиц.
На кадрах видео происшествия видно, что разбитые машины вынесло на встречную полосу, а мотоцикл лежит на асфальте. Участники аварии перекрыли три полосы движения. По словам очевидцев, одного пострадавшего забрала бригада скорой помощи. Информации о его состоянии не поступало.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.