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03 августа, 23:15

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Массовая автоавария произошла в центре Москвы

Массовая автоавария произошла в центре Москвы

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Массовая автоавария произошла в центре Москвы. Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на пересечении Марксистской и Абельмановской улиц.

На кадрах видео происшествия видно, что разбитые машины вынесло на встречную полосу, а мотоцикл лежит на асфальте. Участники аварии перекрыли три полосы движения. По словам очевидцев, одного пострадавшего забрала бригада скорой помощи. Информации о его состоянии не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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