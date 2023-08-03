Массовая автоавария произошла в центре Москвы. Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на пересечении Марксистской и Абельмановской улиц.

На кадрах видео происшествия видно, что разбитые машины вынесло на встречную полосу, а мотоцикл лежит на асфальте. Участники аварии перекрыли три полосы движения. По словам очевидцев, одного пострадавшего забрала бригада скорой помощи. Информации о его состоянии не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.