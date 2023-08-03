В Москве задержали мужчину, который бросил взрывное устройство в припаркованную машину

В Москве задержали мужчину, который бросил взрывное устройство в машину, припаркованную около "Москва-Сити"». Как сообщили в полиции, в салон Jaguar прилетела страйкбольная граната. Взрывной волной в машине выбило стекла, никто не пострадал.

По предварительным данным, все началось с конфликта. Подрывник, угрожая пневматическим пистолетом, потребовал от владельца Jaguar подвезти его. А получив отказ, бросил в машину гранату и сбежал в метро. Злоумышленника поймали на проспекте Вернадского.

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