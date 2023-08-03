Новые подробности появились об аварии с участием двух грузовиков в Подмосковье

Новые данные об аварии в Подмосковье. Прокуратура Московской области установила, что фура упала с моста после столкновения с другим грузовиком. ДТП произошло на трассе М-4 Дон в районе Ступино. От удара обе машины пробили металлический отбойник и рухнули вниз. Начался пожар.

Кроме того, одна из запчастей отлетела в лобовое стекло проезжающей машины. Пострадали 3 человека. Двое взрослых - в больнице, ребенку медицинскую помощь оказали на месте.

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