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Новости

03 августа, 21:30

Новости

Новые подробности появились об аварии с участием двух грузовиков в Подмосковье

Новые подробности появились об аварии с участием двух грузовиков в Подмосковье

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Новые данные об аварии в Подмосковье. Прокуратура Московской области установила, что фура упала с моста после столкновения с другим грузовиком. ДТП произошло на трассе М-4 Дон в районе Ступино. От удара обе машины пробили металлический отбойник и рухнули вниз. Начался пожар.

Кроме того, одна из запчастей отлетела в лобовое стекло проезжающей машины. Пострадали 3 человека. Двое взрослых - в больнице, ребенку медицинскую помощь оказали на месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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