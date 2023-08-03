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Новости часа: цех по производству аккумуляторов загорелся в Воскресенске

Новости часа: цех по производству аккумуляторов загорелся в Воскресенске

Кровля обрушилась у горящего цеха по производству аккумуляторов в Воскресенске

Цех по производству кислородных аккумуляторов загорелся в подмосковном Воскресенске

Цех по производству кислородных аккумуляторов загорелся в Воскресенске

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Цех по производству кислородных аккумуляторов загорелся в Воскресенске. Площадь пожара увеличивается, заявили в МЧС.

Объем производства автокомплектующих в Москве вырос почти на 70%. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Минтранс России предложил ввести в ПДД понятие "средняя скорость" и ответственность за ее превышение.

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