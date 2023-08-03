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Происшествия

Пожилая женщина получила ранения при новом обстреле ВСУ в Донецке

Пожилая женщина получила ранения при новом обстреле ВСУ в Донецке

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В Донецке ранения получила 90-летняя женщина при новом обстреле ВСУ. На этот раз под удар украинской артиллерии попал Куйбышевский район, сообщили власти города.

Большой урон получила многоэтажка на улице Зуевской – снаряды полностью разрушили две квартиры, у здания повреждена крыша, выбиты окна. В данный момент следователи выясняют, откуда вели обстрел и какой вид вооружений использовал противник.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоАнастасия Бородина
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