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Пожилая женщина получила ранения при новом обстреле ВСУ в Донецке
В Донецке ранения получила 90-летняя женщина при новом обстреле ВСУ. На этот раз под удар украинской артиллерии попал Куйбышевский район, сообщили власти города.
Большой урон получила многоэтажка на улице Зуевской – снаряды полностью разрушили две квартиры, у здания повреждена крыша, выбиты окна. В данный момент следователи выясняют, откуда вели обстрел и какой вид вооружений использовал противник.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.