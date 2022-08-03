В Ozon опровергли сообщения о 20 пропавших в результате пожара сотрудниках

Информация о пропавших при пожаре на складе Ozon 20 сотрудниках не подтвердилась. Об этом сообщили в компании. Там уточнили, что в момент возгорания внутри находились больше тысячи человек. Всех своевременно эвакуировали.

Ущерб от пожара, по предварительным оценкам, составит примерно 10 миллиардов рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.