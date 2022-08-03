Пожар на складе Ozon в подмосковной Истре локализован

Пожар на складе Ozon в подмосковной Истре удалось локализовать на площади 55 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

С возгоранием борются почти 10 часов, в том числе с помощью вертолетов. На здание вылили 515 тонн воды. Удалось вынести в безопасное место все легковоспламеняющиеся товары. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.