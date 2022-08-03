Эксперты оценили размер ущерба от пожара на складе Ozon

Ущерб от пожара на складе Ozon, по предварительным оценкам, составит примерно 10 миллиардов рублей. Во Всероссийском союзе страховщиков назвали этот размер ущерба одним из крупнейших за последнее время.

Эксперты дали свою оценку ущербу от пожара. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.