Неизвестна судьба двух человек с горящего склада Ozon – МЧС

Судьба двух человек с горящего склада Ozon в подмосковной Истре неизвестна. Спасатели прошли помещения, но людей не обнаружили. Об этом рассказал первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

Площадь обрушения составила 22 тысячи квадратных метров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.