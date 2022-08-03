В МЧС уже 7 часов пытаются потушить пожар на складе Ozon в Истре

Спасатели уже семь часов тушат пожар на складе Ozon в Подмосковье. Площадь возгорания составляет 50 тысяч квадратных метров. В тушении задействованы три вертолета и один пожарный поезд.

Из-за пожара из здания эвакуировали около 1 000 человек. Позднее стало известно, что в результате пожара на складе один человек погиб и 13 пострадали. Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

