Сотрудники горящего склада Ozon в Истре рассказали о первых минутах после возгорания

Сотрудники горящего в Истре склада Ozon рассказали о первых минутах после возгорания. По словам одного из работников, пожарная сигнализация сработала во время проведения инвентаризации. Кода же сотрудники спустились на первый этаж, то не смогли ничего увидеть ближе чем на метр.

Другой сотрудник поведал, что находился на пятом этаже, когда начался пожар. Он рассказал, что сначала не воспринял всерьез сигнализацию, так как подумал, что это учебная тревога. Однако позже мужчина почувствовал запах дыма и побежал к выходу. Пожар на складе достиг площади в 50 000 квадратных метров. В МЧС заявили, что огонь подбирается к месту, где хранятся горюче-смазочные материалы. Если это произойдет, то здание уже не получится спасти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

