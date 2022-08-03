Новости последнего часа: площадь пожара на складе Ozon в Истре увеличилась до 50 тысяч

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площадь пожара на складе Ozon в Истре увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза против России, заявили в Федеральном совете страны.

Нэнси Пелоси прибыла в Южную Корею, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

