Пожарный поезд привлекли для тушения пожара на складе Ozon в Истре. Он вмещает 180 тонн воды и пять тонн пенообразователя.

С воздуха возгорание тушат три вертолета, которые уже сделали несколько сбросов воды. Площадь пожара достигла 50 тысяч квадратных метров. В МЧС России отметили, что огонь подбирается к месту, где хранятся горюче-смазочные материалы. Если возгорание не удастся ликвидировать к этому моменту, то здание уже будет не спасти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

