Новости последнего часа: один человек погиб в результате пожара на складе Ozon

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В результате пожара на складе Ozon в Истре один человек погиб, а 13 пострадали. Об этом сообщили в Центре медицины катастроф.

Третий вертолет вылетел к месту пожара. Число спасателей увеличили до 150, сообщили в МЧС России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что на предмет пожарной безопасности проверят другие объекты в Подмосковье.

