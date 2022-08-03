Площадь пожара на складе Ozon в Истре увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, здание уже не спасти.

Воробьев добавил, что судьба еще двух человек остается неизвестной. Количество пострадавших в результате возгорания увеличилось до 13 человек, согласно данным Центра медицины катастроф. При этом один человек погиб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

