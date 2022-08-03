Двух пострадавших в результате пожара на складе Ozon в Истре госпитализировали

В результате пожара на складе Ozon в Истре пострадали 11 человек, двух из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Остальные же от поездки в больницу отказались, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Глава Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с пожаром. По его словам, главной задачей является вывести людей из здания, чтобы не допустить жертв среди работников. Он добавил, что сейчас важно не дать распространиться огню. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

