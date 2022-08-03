Площадь пожара на складе маркетплейса под Истрой увеличилась до 50 тыс кв метров

Площадь пожара на складе маркетплейса Ozon под Истрой увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС. Вызвали третий вертолет.

По последним данным спасателей, 11 человек пострадали, двое находятся в больнице. По неподтвержденным данным, внутри еще могут находиться люди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.