Метеоролог рассказала, как повлияла погода на тушение пожара в Истре

Метеоролог из центра погоды "Фобос" рассказала, как повлияла погода на тушение пожара в Истре. Площадь пожара разрослась до 50 тысяч квадратных метров.

Насколько сильно осложнила ситуацию жара? В какую сторону будет дуть ветер? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.